ذكرت تقارير صحفية إنجليزية أن مغني الراب الأمريكي "كاني ويست" مهدد بخسارة فادحة تقدر بـ20 مليون دولار أمريكي، قيمة عقده مع مؤسسات يابانية مقابل إحياؤه حفل غنائي في القبة اليابانية شهر مايو المقبل.



وذكر تقرير نُشر في صحيفة الديلي ميل البريطانية، أن كاني ويست لم يعد مرحباً به على الإطلاق في اليابان بعدما ظهرت زوجته عارضة الأزياء الأسترالية بيانكا سينسوري عارية في احتفالية توزيع جوائز جرامي مطلع الأسبوع الجاري، وكان ويست برفقتها بل وشجعها على هذا الفعل، حيث خلعت معطفها أمام عدسات المصورين وكانت ترتدي فقط ملابس شفافة أظهرت كامل جسدها، ما أثار استياء واستغراب عالمي شديد.



وما زاد حدة الوضع، هو نشر مغني الراب الأمريكي عقب الواقعة بأيام قليلة منشوراً عبر صفحته الرسمية على انستجرام مؤكداً أنه ضرب حفل الجرامي في مقتل بعدما أصبحت زوجته الأولى عالمياً في البحث عبر محرك جوجل، حيث قال: "لقد هزمنا الجرامي".

وأكدت نفس التقارير الإعلامية، أن مؤسسات اليابان رفضت هذا الفعل الفاضح وأنهم يفكرون جدياً في إلغاء العقد مع "ويست" خاصة بعدما لمحوا استهجاناً واضحاً له من جانب الشعب الياباني، وهو ما قد يعرض الحفل لخسائر فاحة ولن يحققوا العائد الاقتصادي المرجو منه.

يذكر أن "كاني ويست" كان متزوجاً في السابق من كيم كارداشيان، ولكن تم الطلاق بينهما بتسوية قضائية، ولكنه مازال يدفع شهرياً 200 ألف دولار إعالة لأطفالها.