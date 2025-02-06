نادي الأسير: الاحتلال اعتقل واحتجز 174 مواطنا من جنين وطوباس منذ بدء العدوان الأخير

قال نادي الأسير الفلسطيني، إن سلطات الاحتلال الإسرائيليّ تواصل تصعيدها من عمليات الاعتقال والتّحقيق الميداني، تحديداً في محافظتي جنين ومخيمها، وطوباس وتحديداً في بلدة طمون.

وأضاف في بيان عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن الاحتلال الإسرائيلي اعتقل واحتجز 174 مواطنا من محافظتي جنين وطوباس منذ بدء العدوان الأخير على المحافظتين.

وأشار إلى أن «أعداد المعتقلين ومن تعرضوا للاحتجاز في جنين ومخيمها على مدار 17 يوما من العدوان، بلغت ما لا يقل عن 120».

وذكر أن «حالات الاعتقال في محافظة طوباس بلغت 54، غالبيتها في بلدة طمون، هذا عدا عن العشرات الذين خضعوا للتحقيق الميداني في المحافظتين، علماً أن غالبية المعتقلين تعرضوا إلى الضرب المبرح وعمليات التنكيل الممنهجة».

ويواصل الاحتلال عدوانه على محافظات: جنين، وطولكرم، وطوباس، منذ أكثر من أسبوعين، مخلّفا 29 شهيدا، وعشرات الإصابات، والاعتقالات، ونسف منازل، ونزوحا قسريا، وسط تدمير واسع للممتلكات والبنية التحتية.

وعمد الاحتلال منذ بدء العدوان إلى فرض إجراءات تعسفية عند حواجزه العسكرية قرب معظم مداخل المحافظات ومخارجها في الضفة الغربية، وإغلاق معظم بوابات القرى والبلدات، في محاولة لتفجير الأوضاع، تمهيداً لخلق حالة من الفوضى العنيفة، لتسهيل ضم الضفة، وهو ما تجلى في الهجمات الوحشية التي ترتكبها عصابات المستعمرين الإرهابية ضد المواطنين، وبلداتهم، وممتلكاتهم، ومنازلهم، وأراضيهم، ومقدساتهم.