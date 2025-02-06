وزير خارجية الصومال يستقبل وفد لجنة مكافحة الإرهاب الأممية في مقديشو

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استقبل وزير الخارجية والتعاون الدولي الصومالي أحمد معلم فقي في العاصمة مقديشو، وفدًا من المديرية التنفيذية للجنة مكافحة الإرهاب التابعة لمجلس الأمن الدولي ، حسبما أفادت وكالة الأنباء الصومالية (صونا) اليوم الخميس.

وقالت صونا إن الزيارة جاءت ضمن مهمة التقييم المستمرة للوفد في الصومال، والتي تمتد من 2 إلى 6 فبراير الجاري.

وركز الاجتماع على مناقشة الجهود المشتركة في مكافحة الإرهاب وتعزيز الأمن والاستقرار في البلاد.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التزام الأمم المتحدة بدعم الحكومة الصومالية في جهودها لمكافحة الإرهاب وتعزيز الاستقرار في المنطقة.





