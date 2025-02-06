الصين: نعارض التهجير القسري لأهالي غزة

- الخارجية الصينية: لا فائز في الحرب التجارية وحرب التعريفات الجمركية

أكد لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، أن الصين تؤمن دوما بأن مبدأ "الفلسطينيون يحكمون فلسطين" هو المبدأ الأساسي لحكم غزة فيما بعد الصراع.

جاءت تصريحات المتحدث تعليقاً على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التي قال فيها إن الولايات المتحدة "ستسيطر" على قطاع غزة عقب إعادة توطين الفلسطينيين الذين يعيشون هناك في دول أخرى.

وأضاف لين: نعارض التهجير القسري لأهالي غزة، ونأمل من الأطراف المعنية أن تستغل فرصة وقف إطلاق النار والحكم في غزة فيما بعد الصراع لإعادة القضية الفلسطينية إلى الطريق الصحيح للتسوية السياسية بناء على حل الدولتين، من أجل تحقيق السلام الدائم في الشرق الأوسط.

من ناحية أخرى، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن ممارسة الضغط على الصين ليست الطريقة الصحيحة التي يجب على الولايات المتحدة استخدامها في إدارة علاقاتها مع الصين، مشيرا إلى الرسوم الجمركية الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة بنسبة 10 بالمئة على السلع المستوردة من الصين.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الصينية إن الصين تأسف بشدة وتعارض قرار الولايات المتحدة بفرض تعريفات جمركية إضافية بنسبة 10 في المائة على الواردات من الصين وستتخذ الإجراءات المضادة اللازمة للدفاع عن حقوقها ومصالحها المشروعة.

وأضاف المتحدث: موقف الصين ثابت ومتسق. لا يوجد فائز في حروب التجارة والتعريفات الجمركية.

وأكد أن هذه الخطوة لا يمكن أن تحل مشاكل الولايات المتحدة في الداخل والأهم من ذلك أنها لا تفيد أيا من الجانبين، ناهيك عن العالم.



