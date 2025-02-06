عمدة ميونخ يرفض استضافة نهائيات دوري الأمم

قال ديتر رايتر، عمدة ميونخ، إن المدينة لا ترغب في استضافة المباريات النهائية لدوري الأمم الأوروبية في يونيو المقبل، وذلك لأسباب مادية ولوجيستية.

وتحدث رايتر عن البطولة المصغرة التي ستقام بين الرابع والثامن من يونيو المقبل، وذلك خلال اجتماع لمجلس المدينة أمس الأربعاء.

لكن رايتر أوضح أن القرار النهائي بشأن ذلك سيتم تأجيله حتى الاجتماع المقبل، من أجل التواصل ومناقشة الأمر كذلك مع يان كريستيان دريسن، الرئيس التنفيذي لنادي بايرن ميونخ.

وتستضيف ألمانيا، منافسات الدور قبل النهائي والنهائي من البطولة، في حال فازت على إيطاليا في دور الثمانية خلال الشهر المقبل.

ويرغب الاتحادان الألماني والأوروبي، في أن تستضيف البلاد، المباريات، التي ستتواصل بين الرابع والثامن من يونيو المقبل، حيث ستكون هناك مباراتان في قبل النهائي والنهائي، ومباراة للمركز الثالث في ميونخ وشتوتجارت.

وأوضح رايتر أنه يتفهم الأسباب وراء رغبة الاتحاد الألماني واليويفا في إقامة المباريات بميونخ، حيث يستضيف ملعب أليانز أرينا، نهائي دوري أبطال أوروبا قبل ذلك بأسبوع، وبالتحديد في 31 مايو المقبل.

لكنه أوضح أن المدينة غير قادرة على استضافة منافسات دوري الأمم الأوروبية كذلك.

وأضاف "لسنا ضد إقامة المباريات هنا، لكننا لا نرغب في صرف ولو يورو واحد مقابل ذلك، وهذا لأسباب لوجيستية، ولسنا قادرين على التنظيم وإقامة مهرجانات للجماهير وكل شيء يصاحب تلك الفعاليات".