الخارجية الأمريكية: سفننا الحكومية لن تدفع رسوما لدى عبورها من قناة بنما

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية الأربعاء أن سفن الحكومة الأمريكية لن تدفع رسوما بعد الآن لعبور قناة بنما، وذلك في أعقاب انتقادات شديدة من واشنطن لإدارة الممر المائي.

وقالت وزارة الخارجية في منشور على منصة إكس: "وافقت حكومة بنما على عدم فرض رسوم على سفن الحكومة الأمريكية لعبور قناة بنما، مما يوفر ملايين الدولارات سنويا للحكومة الأمريكية".

ولم ترد أي تعليقات في البداية من الجانب البنمي.

وفي خطاب تنصيبه يوم 20 يناير، ادعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أحقية الولايات المتحدة في قناة بنما. ومنذ ذلك الحين، صرّح ترامب في عدة مناسبات بأن الولايات المتحدة يجب أن تكون لها سيطرة على هذا الممر المائي المهم، وهو ما رفضه نظيره البنمي، خوسيه راؤول مولينو، بشكل قاطع.

كما ادعى ترامب أن الصين تدير هذا الممر المائي المهم في أمريكا الوسطى، وهو ما نفته كل من بنما والصين.

ومع ذلك، تتعرض بنما لضغط كبير لتقديم تنازلات، ولم يستبعد ترامب اتخاذ إجراءات عسكرية.

وتربط القناة التي يبلغ طولها 82 كيلومترا بين المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ في أمريكا الوسطى. وتم شقها في بداية القرن العشرين من قبل فيلق المهندسين التابع للجيش الأمريكي.

وفي 31 ديسمبر 1999، سلمت الولايات المتحدة إدارة القناة إلى بنما، وهي الصفقة التي تم التفاوض عليها من قبل الرئيس الأمريكي الديمقراطي الراحل جيمي كارتر.