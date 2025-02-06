بن غفير يواصل الاحتفاء بتصريحات ترامب: لا أعذار لتأخير تهجير سكان غزة

صرح إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي المستقيل، بأنه لا أعذار لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدما منح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الضوء الأخضر لخطة تهجير سكان قطاع غزة.

وشدد بن غفير في تصريحات لصحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، اليوم أنه لا أعذار لنتنياهو بشأن تهجير الأهالي الفلسطينيين من قطاع غزة الآن- حسب وكالة سبوتنك.

وصرح نتنياهو بأنه لا يوجد خطأ في فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير الفلسطينيين من غزة، وذلك بعد أن قوبل مقترح ترامب بانتقادات دولية واسعة النطاق، مشيرا إلى أنه يجب متابعة الفكرة وتنفيذها.

وقال نتنياهو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز": "الفكرة الفعلية هي السماح لسكان غزة الذين يريدون المغادرة بالمغادرة. أعني، ما الخطأ في ذلك؟ يمكنهم المغادرة، ثم يمكنهم العودة بعد ذلك، ويمكنهم الانتقال والعودة. لكن عليك إعادة بناء غزة".

وأكد نتنياهو أن محاربة "حماس" تظل من مسؤولية إسرائيل، مشيرًا إلى أن الرئيس الأمريكي لم يتحدث عن إرسال قوات إلى غزة للمساعدة في هذه المهمة.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الأربعاء، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن "الولايات المتحدة سوف تسيطر على قطاع غزة وتشرف على تفكيك المتفجرات أو الذخائر هناك والتخلص من المباني المدمرة وستوفر الرعاية الاجتماعية التي ستمكن من توفير عدد لا يحصى من فرص العمل لسكان المنطقة".