الصين تتبرع بمعدات مكتبية للحكومة السورية

أعلنت الحكومة الصينية، اليوم الأربعاء، أنها تبرعت بأنواع مختلفة من المعدات المكتبية لوزارة الخارجية السورية ولجنة التخطيط والتعاون الدولي هناك.

وقال السفير الصيني لدى سوريا "فنغ بياو" - في تصريحات خلال مراسم التسليم في مقر وزارة الخارجية في دمشق بحضور مساعد وزير الخارجية السوري أيمن سوسان نقلتها وسائل إعلام صينية - إنه سيبذل جهودًا لدفع التعاون والتواصل بين البلدين، مؤكدًا أن موقف الصين حازم تجاه القضية السورية، وأن الشعب الصيني يقف دائمًا إلى جانب الشعب السوري.

وأضاف بياو أن التبرع - الذي يشمل نحو 360 جهازًا موزعة بين أجهزة كمبيوتر وطابعات وآلات نسخ وماسحات ضوئية - هو الأحدث في سلسلة من المساعدات المقدمة من الحكومة الصينية إلى سوريا، والتي شملت معدات طبية ومساعدات غذائية وغيرها.

من جانبه، قال مساعد وزير الخارجية السوري أيمن سوسان إن التبرع الصيني يأتي في إطار الصداقة التاريخية القوية بين الصين وسوريا، مشيرًا إلى أنه يأتي كذلك "كجزء من الموقف الصيني البناء تجاه الحرب المستمرة منذ ثمان سنوات على سوريا، ويضيف إلى الأساس القوي للصداقة بين البلدين".