سول: مؤشرات على قيام كوريا الشمالية بإعادة بناء موقع إطلاق صواريخ تم تفكيكه سابقا

نقلت وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، اليوم الثلاثاء، عن مسؤولين في المخابرات أن هناك مؤشرات على أن كوريا الشمالية تبذل جهودًا لإعادة بناء جزء من موقع لإطلاق الصواريخ كان قد تم تفكيكه مؤخرًا.

واستشهد التقرير بإحاطة من جهاز الاستخبارات الوطني في كوريا الجنوبية، بأن بيونج يانج، وضعت على ما يبدو، سقفًا وبابًا مرة أخرى في منشأة سوهاي لإطلاق الصواريخ ، التي تم تفكيكها في عام 2018.

ونقلت «يونهاب»، عن جهاز المخابرات الكوري الجنوبي قوله إن «المعلومات الأمريكية هي مماثلة لمعلوماتنا».

وجاء التقرير تأكيدًا للتحذيرات الأخيرة التي أثيرت بعد أيام فقط من مغادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، قمتهما الثانية في هانوي، بدون توقيع اتفاق حول نزع السلاح النووي.

وأمس الاثنين، حذر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، من أن كوريا الشمالية مستمرة في استخدام محطتها لتخصيب اليورانيوم وأنها ماضية قدمًا في بناء مفاعل نووي.