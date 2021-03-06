مسؤول ألماني يؤكد انتهاء نقص اللقاحات قريبا



توقع رئيس اللجنة الدائمة للتطعيم في ألمانيا "ستيكو" اليوم السبت، زيادة وتيرة حملة التطعيم في البلاد بشكل كبير خلال أبريل المقبل، وذلك في ظل إحباط من الوتيرة البطيئة حتى الآن.



وقال توماس ميرتنس، في تصريحات لصحيفة "أوجسبورجر ألجماينه" الألمانية، إنه يتفهم حالة الإحباط، لكن المشكلة الرئيسية كانت نقص اللقاحات، مضيفا أنه يفترض أنه في الربعين الثاني والثالث من هذا العام سيكون هناك الكثير من الجرعات المتاحة التي قد لا تتمكن مراكز اللقاح من مواكبتها.



ورفض ميرتنس الانتقادات، التي تشير إلى عدم إتاحة التطعيم في وحدات الرعاية الصحية الأولية، موضحا أنه يجب تخزين اللقاحات في درجات حرارة منخفضة بما فيه الكفاية وتنفيذ العمليات المتبعة بالضبط.



ومن وجهة نظر ميرتنس، من الصعب منع تخفيف القيود عن الأشخاص الملقحين، على سبيل المثال عن طريق بطاقة التطعيم الخاصة بهم، حتى لو عارضت لجنة التطعيم والأوساط السياسية ولجنة الأخلاق التطعيم الإجباري.



وأوضح ميرتنس، أنه يجب على الأطباء توثيق كل تطعيم على أية حال، ناصحا الدولة بعدم التدخل في تقييد حركة الأفراد الملقحين بداية من حضور الحفلات وصولا إلى السفر.



وقال: "لكن يجب أن تكون الأشياء اليومية الأولية ممكنة حتى بدون حماية عبر التطعيم، مثل استخدام وسائل النقل العام أو البقاء في مستشفى".