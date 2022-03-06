رياضة مطروح: إجراء القرعة للنسخة التاسعة من بطولة دوري مراكز الشباب

أعلن خالد عبد الحميد، مدير مديرية الشباب والرياضة بمطروح، إجراء قرعة علنية لبطولة دوري مراكز الشباب النسخة التاسعة، بحضور مندوبي الفرق المشاركة بالبطولة وعددها 20 مركز شباب على مستوى المحافظة.

وأوضح عبد الحميد تقسيم الفرق إلى 4 مجموعات، عبارة عن كل خمس مراكز في مجموعة، حيث أسفرت القرعة وجود كل من فرق "م. ش مصر، أبو ميلاد، الوادي، مطروح، وادي الرمل"، في المجموعة الأولى، وفي المجموعة الثانية كل من فرق "النجيلة، القصر، سملا، أبو سبيحة، علوش"، وفي المجموعة الثالثة فرق: "الأبيض، الهلال، السلوم، آبار نوح، صلاح الدين"، والمجموعة الرابعة: "الوحدة، زاوية العميد، مستقبل العميد، الرويسات، سواني سمالوس".