بوريل: حجب موسكو لتويتر وفيسبوك دليل على زيادة الاستبداد والعزلة الذاتية لروسيا

قال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن اختيار الرئيس الورسي فلاديمير بوتين، للحرب في أوكرانيا، يتجسد في الرقابة والقمع المنهجي على وسائل الإعلام والصحفيين، والمنظمات غير الحكومية.

وأضاف في تغريدة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، أن حجب موسكو لمواقع التواصل الاجتماعي «تويتر» و«فيسبوك»، خطوات واضحة تدل على المزيد من الاستبداد والعزلة الذاتية لروسيا.

Putin’s war of choice in Ukraine is mirrored in Russia by censorship & systematic crackdown on media, journalists & NGOs.



Police raids of @MemorialMoscow & @CivicAssistance and block of @Twitter and #Facebook are clear steps of further authoritarianism & Russia’s self-isolation.