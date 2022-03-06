المخرج محمود سليمان عضو لجنة تحكيم الدورة الـ٢٣ لمهرجان الإسماعيلية

يشارك المخرج المصري محمود سليمان عضوا في لجنة تحكيم بالمسابقة الرسمية للأفلام التسجيلية والقصيرة بمهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي في دورته الجديدة الـ٢٣ والمقرر إقامتها في الفترة من ١٧ حتى ٢٣ مارس الجاري.

محمود سليمان أنتج وأخرج بعض الأفلام الروائية القصيرة والتسجيلية التي حصدت أكثر من 65 جائزة في مهرجانات دولية عدة ومنها مهرجان لوكارنو السينمائي الدولي، شارك في لجان التحكيم بعدد من المهرجانات السينمائية الدولية، كان آخرها عضوية لجنة تحكيم المسابقة الرسمية للدورة الـ42 لمهرجان موسكو السينمائي الدولي، كما أشرف على بعض الورش لتطوير الفكرة والسيناريو وصناعة الفيلم الروائي والتسجيلي.