 مسؤول: أمريكا تعمل مع بولندا على إمكانية إرسال طائرات مقاتلة لأوكرانيا - بوابة الشروق
الأحد 6 مارس 2022 5:59 ص القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

بعد دعوات تنظيم النسل.. برأيك: ما هو عدد الأبناء الملائم للأسرة؟
النتـائـج تصويت

مسؤول: أمريكا تعمل مع بولندا على إمكانية إرسال طائرات مقاتلة لأوكرانيا

د ب أ
نشر في: الأحد 6 مارس 2022 - 5:18 ص | آخر تحديث: الأحد 6 مارس 2022 - 5:18 ص

ذكر متحدث باسم البيت الأبيض أن الولايات المتحدة تعمل مع بولندا على إمكانية إرسال طائرات مقاتلة من بولندا إلى أوكرانيا بالتشاور مع الحلفاء الآخرين.

ونقلت شبكة (سي إن إن) عن المتحدث أن الولايات المتحدة تحدد "القدرات التي يمكن أن نقدمها لإعادة تزويد بولندا إذا قررت نقل الطائرات إلى أوكرانيا".

وتابع المتحدث أن إرسال طائرات مقاتلة إلى أوكرانيا هو "قرار سيادي يتخذه أي بلد"، مشيرا إلى وجود مجموعة من الخدمات اللوجستية يجب العمل عليها، بما في ذلك كيفية نقل الطائرات من بولندا إلى أوكرانيا.

يأتي ذلك في الوقت الذي يدفع فيه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلنيسكي دول شرق أوروبا لإرسال مقاتلات إلى بلاده.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك