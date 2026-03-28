العراق: مقتل ثلاثة وإصابة 4 آخرين في قصف مقر للحشد الشعبي في كركوك

أعلنت هيئة الحشد الشعبي في العراق، مساء اليوم السبت، مقتل ثلاثة من عناصر الحشد وإصابة 4 آخرين في قصف استهدف مقر قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة التابعة للهيئة في محافظة كركوك (250 كم شمالي بغداد).

وذكر بيان لهيئة الحشد الشعبي، أن "مقر قيادة عمليات الشمال وشرق دجلة للحشد الشعبي تعرض، مساء اليوم السبت، إلى اعتداء إسرائيل-أمريكي غادر عبر ثلاث ضربات جوية، أسفر عن استشهاد ثلاثة مجاهدين وإصابة أربعة آخرين كحصيلة أولية".

وكانت وسائل إعلام عراقية، قد أفادت، اليوم السبت، بأن مقر قيادة شمال وشرقي كركوك للحشد الشعبي قد تعرض لقصف بطائرات مسيرة أوقع إصابات.

وأوضحت المصادر، أن المقر تعرض لقصف متتالٍ، وشوهدت سحب من الدخان في سماء المقر الذي سبق أن تعرض لضربات سابقة.