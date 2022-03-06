تعليق رحلات مصر للطيران إلى روسيا حتى 10 مارس بسبب العقوبات الأوروبية على موسكو

إيقاف شركة التأمين الأوربية تعاملها مع روسيا بسبب العقوبات الاقتصادية وراء قرار "الناقل الوطني"

كشف مصدر مطلع بشركة مصر للطيران للخطوط الجوية، أنه تقرر تعليق جميع الرحلات من وإلى روسيا حتى 10 مارس الجاري؛ بسبب إتخاذ شركة التأمين الأوروبية المتعاونة مع الشركة قرارا بحظر التعامل مع روسيا جراء العقوبات الاقتصادية بسبب الحرب على روسيا.

وأوضح المصدر في تصريحات لـ"الشروق" أن شركة التأمين المتعاقدة مع مصر للطيران، قررت إيقاف جميع تعاملاتها مع روسيا، منوها إلى أنه بناء على القرار قررت الشركة تعليق الرحلات، لحين التعاقد مع شركة تأمين أخرى.

ولفت المصدر إلى أن المفاوضات جارية مع شركات تأمين لم توقع عقوبات على روسيا؛ حتى يتنسى التعاقد معها؛ لاستئناف الرحلات، مشددا على أن تعليق الرحلات يسري حتى 10 مارس، وأن تمديده متوقف على اتمام الاتفاق مع شركة التأمين.

يذكر أن مصر للطيران كانت تسير رحلة واحدة يوميا إلى روسيا.

وفي سياق متصل، أوضح مصدر في وزارة الطيران المدني، لـ"الشروق"، أن مجلس الوزراء يتولى التنسيق مع وزارتي الخارجية والهجرة للإعلان عن تيسيير الرحلات الجوية لإجلاء بالتعاون مع وزارة الهجرة والخارجية، مشيرا في الوقت نفسه أن غالبية الرحلات تتولى تنظيمها شركة إيركايرو.

ولفت إلى أن طائرتين تابعتين لشركة إيركايرو تم تسييرها إلى بولندا لإجلاء نحو 177 مصريا غالبيهم من الطلاب العائدين من أوكرانيا عبر بولندا، وقبلها تم تسيير رحلة لإجلاء المصريين العالقين والذي عبروا إلى رومانيا، وسيتم تسيير طائرة ثانية لإجلاء دفعة أخرى.

يأتي ذلك فيما، قال السفير صلاح عبد الصادق مساعد وزير الخارجية للهجرة والشؤون القنصلية، إن هناك حتى الآن ثلاث طائرات أقلعت الطلاب العائدين من أوكرانيا بواقع واحدة من رومانيا واثنين من بولندا، مؤكدا في تصريحات تليفزيونية أمس، أنه جار تجهيز العديد من الرحلات بكل جاهزية للتيسير على أبناءنا لعودتهم إلى الوطن من الدول المجاورة.

وأكد عبدالصادق، أن الجالية المصرية في أوكرانيا يبلغ عددها نحو 6 آلاف مواطن بينهم 4 آلاف طلبة يدرسون هناك، وعندما حدثت العملية العسكرية تحركوا شمالا وجنوبا وشرقا وغربا والوزارة عملت على مدار عبر غرفة العمليات وعبر إتصالات الاهالي وأعضاء الجالية المصرية لإجلائهم وإعادتهم إلى الوطن.

وأشار إلى إخراج الشاب المصري محمد سعد المصاب الوحيد في الحرب والذي تم نقله إلى العاصمة البولندية "وارسو" ويتلقى العلاج برفقة زوجته وأبنيه، كاشفا أن الشاب المصري محمد سعد تحسنت حالته كثيراً والمركز الطبي الذي يخضع فيه للعلاج أكد سلامته وتعافيه وإمكانية سفره ومغادرة بولندا لكنه رفض برغبة شخصية منه.

فيما أكد نادر سعد الدين المتحدث باسم الحكومة، مغادرة نحو 4000 سائح أوكراني كانوا عالقين على الشواطئ المصرية بسبب الأزمة الروسية- الأوكرانية إلى دول الجوار الأوكراني بولندا، كما يتم تباعا الاستمرار في تسيير الرحلات الجوية لتخفيف المعاناة عن السائحين الأوكران.

وأوضح سعد الدين في تصريحات تليفزيونية أمس، أنه تم كذلك التوافق على تسيير رحلات من شركتي (مصر للطيران، وإير كايرو)؛ لنقل السائحين الأوكران إلى دول الجوار الأوكراني على أن تتحمل الدولة المصرية تكلفة الرحلات الجوية على غرار تحمل تكلفة مد الإقامة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أن الحكومة قدمت الدعم لهؤلاء السياح لتخفيف معاناتهم منها مد فترة إقامة الذين انتهت فترة إقامتهم في مصر في نفس الفنادق، المقيمين فيها وتم تحمل تكلفة الإقامة.