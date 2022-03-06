انطلاق أعمال قافلة جسور الخير 14 الطبية بمركز الفرافرة في الوادي الجديد

بدأت قافلة جامعة المنصورة الطبية "جسور الخير 14"، توقيع الكشف وتشخيص الحالات المرضية المختلفة بمستشفى الفرافرة المركزي بمحافظة الوادي الجديد.

وتستمر القافلة في أعمالها في الفترة من 6 حتى 10 مارس الجاري بمستشفى الفرافرة المركزي ومستشفى الداخلة العام.

وقال الدكتور أحمد محروس، وكيل وزارة الصحة في الوادي الجديد، إن القافلة تضم تخصصات "العيون، الجلدية، القلب والأوعية الدموية، الأطفال، الباطنة، المخ والأعصاب، المسالك، الصدر، الجراحة العامة، جراحة الأورام، الجهاز الهضمي، الأنف والأذن، امراض النساء، الأسنان".

وسيتم توقيع الكشف وتوفير الأدوية وإجراء العمليات الجراحية وتحويلها وإجراء التحاليل بالمجان.

وأضاف محروس، أن قافلة جسور الخير 14، تقدم خدماتها في المجال الطبي والتوعوي هناك، في ظل التنسيق من جانب اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، مع جامعة المنصورة ووزير التعليم العالي، بهدف توفير قوافل طبية وتوفير الخدمة الطبية في المناطق المتباعدة وسد أي نقص في التخصصات الطبية.

وأشار محروس، إلى أن المحافظة تحرص على تنظيم القوافل الطبية والقوافل الطبية ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة مستمرة بجدول شهري يشمل 16 يوم عمل لتوقيع الكشف، وتشخيص الحالات في قرى المحافظة، وتواصل القافلة أعمالها اليوم الأحد، بقرية ذخيرة في مركز بلاط لمدة يومين.

يذكر أن قافلة جسور الخير تنظيم للمرة الثانية بمحافظة الوادي الجديد، وسط التشديد على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظاً على سلامة الأطقم الطبية والتمريض والمرضى، وتساهم قوافل جسور الخير في توفير ونشر الرعاية الصحية في كل أنحاء الجمهورية، وخاصة لأهالي المحافظات الحدودية، والمناطق النائية والأكثر احتياجًا.