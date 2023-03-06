تفحم عامل وإصابة آخر إثر حريق هائل في مصنع طوب بالشرقية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

لقى عامل مصرعه وتفحمت جثته، فيما أصيب آخر؛ إثر نشوب حريق هائل في مصنع طوب في قرية العزازي التابعة لمركز أبو حماد؛ لمحاولة السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

تم نقل المصاب إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، فيما جرى نقل جثة العامل المتوفى إلى مشرحة مستشفى القرين المركزي وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.

ودفعت قوات الحماية المدنية في مديرية أمن الشرقية بـ 10 سيارات إطفاء إلى موقع نشوب الحريق، وتجرى محاولات السيطرة على الحريق وإخماد النيران.

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، تلقت إخطارًا يفيد بورود بلاغ بنشوب حريق هائل في مصنع طوب بدائرة مركز شرطة أبو حماد.

على الفور، دفعت قوات الحماية المدنية بـ 10 سيارات إطفاء إلى موقع الحريق، وجار محاولة السيطرة على النيران وإخمادها، فيما أسفر الحريق عن مصرع عامل وتفحم جثته، فيما أصيب آخر بتوقف في عضلة القلب، وتم نقل المصاب إلى مستشفى أبو حماد المركزي لتلقي الإسعافات اللازمة، وجرى نقل جثة العامل المتوفى إلى مشرحة مستشفى القرين المركزي وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة.