هدد أطباء بارزون في خدمة الصحة الوطنية المحاصرة بالمشكلات في بريطانيا بالإضراب عن العمل للمطالبة بزيادة الأجور والمعاشات، رغم أن الممرضات وسائقي سيارات الإسعاف ألغوا إضرابهم عن العمل، ودخلوا في محادثات مع الحكومة.

وصوت الأطباء الاستشاريون الذين تمثلهم الرابطة الطبية البريطانية بنسبة 86% لصالح الإضراب عن العمل في تصويت تشاوري.

ولا يقدم التصويت تفويضا قانونيا للإضرابات، إلا أن الرابطة قالت إنها ستنظم إضرابا عن العمل إذا لم تعالج الحكومة مشكلتهم بحلول أبريل المقبل.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن فيشال شارما، رئيس اللجنة التشاورية بالرابطة الطبية البريطانية، قوله إن "أزمة قوة العمل في خدمة الصحة الوطنية تضع سلامة المرضى في خطر، لأن الانخفاض الفعلي في الأجور وقواعد ضريبة المعاشات التأديبية، يدفعان الأطباء إلى تخفيض ساعات عملهم أو التقاعد بشكل مبكر".

وتثير الدعوة الأخيرة للإضراب عن العمل المخاوف من حدوث موجة جديدة من الاضطرابات في قطاع الصحة الوطنية بعدما ألغى سائقو سيارات الإسعاف والممرضات الإضراب ودخلوا في محادثات مع الحكومة في نهاية الأسبوع.

وقالت نقابات "جي ام بي" و"يونيسون" ويونايت" العمالية إنها قامت بهذه الخطوة بعدما عرضت الحكومة تقديم أموال وزيادة الأجور خلال العام المالي الجاري.