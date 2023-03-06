إصابة 6 أشخاص في تصادم ميكروباص بسيارة نقل بالصف

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل بمنطقة الصف بالجيزة.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري ووجود مصابين بمنطقة الصف، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.



وتبين تصادم سيارة ميكروباص مع أخرى نقل، مما أسفر عن إصابة 6 أشخاص، نقلوا إلى مستشفى الصف المركزي لتلقي العلاج اللازم، وقام رجال المرور برفع حطام الحادث من نهر الطريق، وإعادة حركة السير إلى طبيعتها.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.