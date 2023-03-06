مبابي وميسي يقودان قائمة باريس سان جيرمان لمواجهة بايرن ميونخ بدوري الأبطال

كشف كريستوف جالتيه المدير الفني لفريق باريس سان جيرمان، عن التشكيل الذي سيخوض مواجهة بايرن ميونخ، في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا.

ومن المقرر أن يستضيف فريق بايرن ميونخ على ملعبه أليانز أرينا، نظيره باريس سان جيرمان يوم الأربعاء، في مباراة الإياب من دور الـ 16 من بطولة دوري الأبطال.

وجاءت قائمة باريس سان جيرمان في مواجهة بايرن ميونخ كما يلي:

حراسة المرمى: دوناروما، ريكو، لوتيلييه

الدفاع: حكيمي - موكيلي - بيمبيلي - نونو مينديس - بيرنات، بيتشابو - ماركينيوس - سيرجيو راموس.

خط الوسط: فيراتي - سولير - فيتينيا - فابيان رويز - ريناتو سانشيز - زاير إيمري - إسماعيل الغربي - دانيلو بيريرا.

الهجوم: إيكيتيكي - مبابي - ميسي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين، والتي أقيمت على ملعب حديقة الأمراء في باريس، قد انتهت بفوز بايرن ميونخ بهدف دون رد.