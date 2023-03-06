أوكرانيا تعين رئيسا جديدا للمكتب الوطني لمكافحة الفساد

ذكر رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال، أنه تم تعيين رئيس جديد للمكتب الوطني لمكافحة الفساد اليوم الإثنين، ليشغل المنصب الذي كان شاغرًا لمدة حوالي 11 شهرا.

وأعلن شميهال عبر قناته الإخبارية على تطبيق تيليجرام، أنه جرى تعيين سيمين كريفونوس خلال اجتماع خاص لمجلس الوزراء، بعد تغلبه على مرشحين آخرين اثنين في "عملية تصويت شفافة".

يذكر أن الاتحاد الأوروبي يواصل الضغط على أوكرانيا منذ فترة لكي تتصدى للفساد، حيث كان يعتبر ذلك خطوة مهمة من أجل حصول البلاد على عضوية التكتل.

وذكرت تقارير وسائل الاعلام أن كريفونوس، وهو محام من مدينة ماريوبول الساحلية بجنوب البلاد، يتمتع بصلات وثيقة مع المكتب الرئاسي للرئيس فولوديمير زيلينسكي.

ويدفع نشطاء وصحفيون آخرون بأن هذه الصلات ربما تؤثر بالسلب على أداء دوره.

يذكر أن مكتب مكافحة الفساد، الذي تم إنشاؤه بمساعدة الغرب في 2015، كان يرأسه أرتيم سيتنيك لمدة سبع سنوات حتى منتصف أبريل من العام الماضي، وظل المنصب شاغرا لعدة شهور بعد انتهاء فترة ولايته.

ولا تزال أوكرانيا إحدى أكثر البلدان فسادا في أوروبا، بعد روسيا رغم العديد من جهود الإصلاح، حسبما ذكرت منظمة الشفافية الدولية، التي تراقب الفساد في العالم، في تقرير لها هذا العام.

وضربت فضيحة وزارة الدفاع الأوكرانية، في وقت سابق هذا العام، تتعلق بشراء مواد غذائية لجنودها بأزيد من أسعار السوق.