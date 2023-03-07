أعرب الموسيقار هاني فرحات، عن أمنياته بأن تلقى تجهيزاتهم لحفل الموسيقار هاني شنودة، في موسم الرياض يوم 8 مارس الجاري، استحسان الجمهور.



وقال خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر»، مساء الاثنين، إن رئيس هيئة الترفيه المستشار تركي آل الشيخ «المتعب» في المشروع، لافتًا إلى أنه معجب بأعمال هاني شنودة منذ فترة طويلة.



وأضاف أن «آل الشيخ» تواصل معه منذ شهرين ونصف؛ لإقامة احتفال لـ«شنودة» بموسم الرياض، وتقديم أعماله بصبغة حديثة ملائمة للعصر الحالي، قائلًا إن رئيس هيئة الترفيه تابع المشروع باستمرار.



وأكمل: «طلب مني أسمعه الجديد أولًا بأول، من أكثر الحاجات المتعبة، ماشي خطوة بخطوة معنا ويغير ويأخذ آراء الناس، لتقديم المقطوعات بصبغة حديثة مع الحفاظ على هوية هاني شنودة، ويا رب اللي عملناه يلاقي استحسان الجمهور».



وعن شعور هاني شنودة بعد علمه بالأمر، عقب: «هاني شنودة قال لي أنا حاسس إني معمول لي الكاميرا الخفية وفي مقلب، لغاية ما وصل الرياض وهو فاهم إننا بنعمل مقلب، هو شخص دمه خفيف وبيحب يهزر على طول».



وأعلنت الهيئة العامة للترفيه السعودية، عن حفل غنائي ضخم تحت عنوان ذكريات مع الموسيقار هاني شنودة، 8 مارس الجاري على خشبة مسرح أبوبكر سالم، ويعتبر من أضخم حفلات موسم الرياض، ويجتمع فيه بالغناء لأول مرة كل من الكينج محمد منير والهضبة عمرو دياب، وأحمد عدوية، ومي فاروق، وأنغام، ومصطفى حجاج، وفرقة كايروكي بقيادة أمير عيد وكوكبة من المطربين.