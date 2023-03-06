 مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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مستوطنون إسرائيليون يقتحمون باحات الأقصى بحماية شرطة الاحتلال

أ ش أ
نشر في: الإثنين 6 مارس 2023 - 11:25 ص | آخر تحديث: الإثنين 6 مارس 2023 - 11:25 ص

 

اقتحم مستوطنون إسرائيليون، اليوم الاثنين، باحات المسجد الأقصى المبارك، من جهة باب المغاربة، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال.

وأفادت مصادر بالقدس بأن هؤلاء المستوطنين نفذوا جولات استفزازية، وطقوسا تلمودية في باحات "الأقصى".

وانتشرت قوات شرطة الاحتلال في باحات الأقصى وعند أبوابه خلال اقتحام المستوطنين، وفرضت قيودا على دخول المصلين.

تأتي هذه الدعوات المتطرفة في ظل تصاعد وتيرة الاقتحامات، واستمرار التحريض ضد المسجد الأقصى، الذي شهد خلال فبراير الماضي، اقتحام أكثر من 3587 مستوطنا، أدَّوا صلوات تلمودية، وما يسمى بـ"السجود الملحمي" عند أبوابه.

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