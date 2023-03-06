«الصندوق السيادي» يتوقع استثمارات خليجية بـ4 مليارات دولار ضمن مشروعات الحزمة الأولى

سليمان: طرح 3 شركات حكومية في إبريل.. وترسية استثمارات بـ7 فنادق خلال أيام

توقع أيمن سليمان الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، ضخ استثمارات خليجية بقيمة 4 مليارات دولار ضمن مشروعات الحزمة الأولى، مشيراً إلى أن الجولة التمويلية التي قامت بها الحكومة المصرية الشهر الماضي لعدد من الدول الخليجية استهدفت إلقاء الضوء على القطاعات الاقتصادية التي تشهد نموا جيدا رغم التحديات، وكذا الوقوف على خطة إدماج القطاع الخاص في التنمية ضمن وثيقة سياسة ملكية الدولة.

وأجرت هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي، زيارة لعدد من الدول الخليجية، خلال جولتها للترويج للفرص الاستثمارية الواعدة في مصر.

وأضاف سليمان، في لقاء مع CNBC عربية، أن هناك رغبة من مستثمرين قطريين للعودة للسوق المصرية، لا سيما في قطاعات اللوجستيات وتداول الحاويات والأسمدة والقطاعات التصديرية.

وتسعى مصر لجذب الاستثمارات والمساعدات التي تعهدت بها قطر ودول الخليج الأخرى في العام الماضي، للمساعدة في تخفيف أزمة النقد الأجنبي التي ظهرت في أعقاب الحرب الروسية الأوكرانية، ومع ذلك، لم يصل سوى القليل من تلك الأموال.

وتعهدت دول خليجية بضخ ما يزيد عن 20 مليار دولار من الودائع والاستثمارات في مصر، فيما وقعت القاهرة مع صندوق الاستثمارات العامة السعودي وصندوق أبوظبي السيادي "القابضة ADQ" اتفاقيات لبيع حصص حكومية من شركات مصرية تخطت 3.3 مليار دولار هذا العام.

وقال صندوق النقد الدولي الشهر الماضي، إن تأمين الحصول على التمويل الخليجي أمر "ضروري" بالنسبة لمصر لسد الفجوة التمويلية البالغة نحو 17 مليار دولار في السنوات القليلة المقبلة.

وأوضح سليمان، أن الاستثمارات الحالية ضمن المنصة المشتركة بين مصر والامارات تبلغ حاليا 5 مليارات دولار، متوقعا أن تشهد طفرة الفترة القادمة لاسيما في ملف التكامل الصناعي.

وأطلقت مصر والإمارات عام 2019، منصة استثمارية مشتركة بقيمة 20 مليار دولار خلال 10 سنوات، لتنفيذ مشاريع حيوية في مجالات لها جدواها الاقتصادية والاجتماعية الكبيرة بين البلدين.

وحول صندوق ما قبل الطروحات، قال الرئيس التنفيذي لصندوق مصر السيادي، إن الصندوق لديه 3 مراحل، وحاليا يوجد 11 شركة سيتم طرحها لمستثمرين استراتيجيين أو طرح عام أو كليهما، مضيفا أن ما بين 2 و3 شركات سيتم طرحها خلال الشهر القادم، كما سيتم الاعلان خلال أيام عن ترسية استثمارات في 7 فنادق.

وبسؤاله عن خطط إطلاق عدد من الصناديق الفرعية، قال "قريباً سنطلق صندوقا فرعيا متخصصا للاستدامة والاستثمارات الخضراء، كما يجرى العمل على تحويل 23 مذكرة تفاهم في المجال لاتفاقيات إطارية".

وعلى صعيد متصل، أوضح سليمان، أن الصندوق يخطط للوصول بأصوله لأكثر من 65 مليار جنيه العام الحالي، ذاكرا أنه يحقق سرعة في النمو تفوق 100% سواء في حجم المحفظة أو الأصول المدارة.

وتابع أن الاتصالات مستمرة مع مجموعة أداني الهندية، ويخططون لاستثمارات بمصر في الهيدروجين الأخضر وقطاعات الزراعة والمصارف واللوجستيات.

وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد التقى في يناير الماضي برئيس المجموعة، والذي أعلن وقتها نيته ضخ استثمارات بمصر من خلال صندوق مصر السيادي.