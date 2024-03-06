رئيس جامعة بورسعيد يشهد مؤتمر اليوم العالمي للمرأة المصرية في بورفؤاد



شهد الدكتور أيمن إبراهيم رئيس جامعة بورسعيد، مؤتمر اليوم العالمي للمرأة المصرية بمسرح الجامعة بمدينة بورفؤاد، حيث حضر المؤتمر كل من "الدكتور راوية رزق نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور حسن غطاس نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وسامية المصلحي أمين عام الجامعة، ونجلاء إدوار مقرر المجلس القومي للمرأة ببورسعيد، وسماح حامد مدير مركز النيل للإعلام ببورسعيد".

وأعرب رئيس الجامعة، عن ترحيبه الشديد بالضيوف، مؤكدا تقديره للمرأة ودورها كأم وزوجة وزميلة عمل، مشيرًا إلى أن الجامعة بها ما يتخطى أكثر من 80% من السيدات في العديد من الإدارات والكليات سواء من أعضاء هيئة التدريس، وأعضاء الجهاز الإداري، موضحًا أن المرأة أصبحت تحتل مركزًا مهمًا في اهتمامات الدولة التي تسعى دائما إلى تمكين السيدات بشكل فعلي وليس نظري فقط.

من جانبها أكدت نجلاء إدوار، مقرر المجلس القومي للمرأة ببورسعيد، شعورها بالسعادة لتواجدها داخل الجامعة، موجهة الشكر لجميع قيادات الإدارة العليا بالجامعة، موضحة أن المرأة مهما قيل فيها من كلمات مدح لن تعطيها حقها كأم وزوجة وأخت، متابعة: "فالمرأة المصرية نموذج يجب أن يدرس في العديد من المجتمعات فهي نعم العون لأسرتها مهما كانت تحمل من هموم وأعباء".

بدورها قدمت الدكتورة راوية رزق، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث محاضرة بعنوان "المرأة والتنمية المستدامة للاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030".

فيما قدمت الدكتورة هبة يوسف مدير مركز مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة، محاضرة بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة.. قصة نجاح جامعة بورسعيد".

كما كرم رئيس الجامعة، خلال الاحتفالية، العديد من أمهات الشهداء، وبعض من القيادات الجامعية المتميزة.