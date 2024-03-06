كوريا تسعى لتحقيق صادرات بقيمة 700 مليار دولار هذا العام

قال رئيس الوزراء الكوري الجنوبي، هان دوك سو، إن حكومته تخطط لتحقيق صادرات بقيمة 700 مليار دولار، والحصول على 57 مليار دولار من الصفقات، بحسب ما أوردته شبكة "كيه بي إس وورلد" الاذاعية الكورية الجنوبية، اليوم الاربعاء.



وأضاف رئيس الوزراء الكوري الجنوبي في كلمة ألقاها في جلسة حوار أقيمت اليوم الأربعاء في جامعة سول الوطنية، أنه "يتوجب على كوريا الاعتماد على الأسواق الخارجية لتحقيق النهوض مرة ثانية لاقتصادها".



وأوضح أن "الحكومة تخطط لتحقيق أرقام قياسية هذا العام من خلال الصادرات بقيمة 700 مليار دولار، ومن خلال صفقات خارجية بقيمة 57 مليار دولار، وذلك استنادا للانتعاش المتواصل منذ العام الماضي في الصادرات والزيادة في الصفقات الخارجية، خاصة في مجالات محطات الطاقة النووية والصناعات الدفاعية".



كما قال إن "الحكومة ستدعم تقدم الشركات الكورية إلى الأسواق العالمية من خلال توسيع شبكة التعاون الاقتصادي العالمي وزيادة المساعدات الانمائية العامة"، مؤكدا أن "الحكومة الكورية ستقوم بتدريب المزيد من الكوادر ذوي المواهب العالية في الصناعات المتطورة، خاصة صناعات الفضاء والطيران والطب الحيوي".