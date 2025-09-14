 رئيس وزراء قطر بالقمة العربية: العدوان الإسرائيلي على الدوحة يؤدي لاجهاض مسار التفاوض - بوابة الشروق
الأحد 14 سبتمبر 2025 6:03 م القاهرة
رئيس وزراء قطر بالقمة العربية: العدوان الإسرائيلي على الدوحة يؤدي لاجهاض مسار التفاوض

وكالات
نشر في: الأحد 14 سبتمبر 2025 - 5:42 م | آخر تحديث: الأحد 14 سبتمبر 2025 - 5:42 م

قال رئيس الوزراء وزير خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال كلمته بالقمة العربية الإسلامية ان تمادي إسرائيل بانتهاك القانون الدولي تجلى في الهجوم الهمجي على الدوحة.

واضاف" لا يمكن توصيف الاعتداء الإسرائيلي على الدوحة إلا كإرهاب دولة".

وقال ان العدوان الإسرائيلي المتهور والغادر ارتكب أثناء استضافة قطر مفاوضات بشأن غزة.

واكد أن الهجوم الإسرائيلي ليس اعتداء على موقع بل على مبدأ الوساطة بحد ذاته، بحسب وكالة معا الفلسطينية.

واشار الى أن ما يشجع إسرائيل على الاستمرار بنهجها عجز المجتمع الدولي عن محاسبتها وان عدون إسرائيل لن يؤدي إلا لإجهاض مسار التفاوض.

