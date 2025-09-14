سفير واشنطن لدى تل أبيب: القدس العاصمة الأبدية لإسرائيل

أعرب السفير الأمريكي لدى إسرائيل مايك هاكابي، عن سعادته بالمشاركة في الصلاة عند حائط البراق، برفقة كل من وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، ورئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الأحد: «سعدت بمشاركة روبيو ونتنياهو الصلاة عند الحائط الغربي بالقدس العاصمة الأبدية لإسرائيل».

It was an honor to join @SecRubio and @IsraeliPM Netanyahu to pray at the Western Wall and tour the Western Wall tunnels in Jerusalem - the eternal capital of Israel. pic.twitter.com/BNNZVSscOq — Ambassador Mike Huckabee (@USAmbIsrael) September 14, 2025

وفي وقت سابق، قال نتنياهو، إن زيارة روبيو تظهر «قوة» الروابط بين البلدين، معتبرا أن «التحالف بين إسرائيل والولايات المتحدة الآن أقوى من أي وقت مضى».

وأضاف نتنياهو الذي وصف روبيو بـ«الصديق الاستثنائي» لإسرائيل، أن زيارة وزير الخارجية الأمريكي تظهر مدى «قوة التحالف الإسرائيلي-الأميركي».

وأضاف في تصريحات صحفية بعد زيارة حائط البراق في القدس الشرقية المحتلة: «إنه (تحالف) قوي وصلب مثل حجارة الحائط التي لمسناها للتو».

وتأتي زيارة روبيو في ظل ضغوط دولية على إسرائيل على خلفية تصعيد عملياتها العسكرية في شمال قطاع غزة، وقبل أيام من اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة حيث تعتزم دول غربية عدة الاعتراف بدولة فلسطينية، في خطوة تندد بها إسرائيل وواشنطن.

وأثارت الضربات غير المسبوقة غضب الدوحة حليفة واشنطن في المنطقة، ونددت بها أطراف إقليمية ودولية.

كما ألقت بظلالها على محاولات التوصل الى هدنة في الحرب والإفراج عن الرهائن في القطاع، لا سيما وأن قطر هي طرف رئيسي في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحماس التي أكدت نجاة رئيس وفدها المفاوض خليل الحية من القصف.