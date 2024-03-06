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أرتيتا على رادار برشلونة لخلافة تشافي

محمد ثابت
نشر في: الأربعاء 6 مارس 2024 - 10:27 م | آخر تحديث: الأربعاء 6 مارس 2024 - 10:27 م

كشف تقرير صحفي إسباني عن تواصل مسؤولو برشلونة مع ميكيل أرتيتا، المدير الفني لأرسنال، من أجل اقناعه بتدرب البلوجرانا في الموسم المقبل خلفا لتشافي هيرنانديز.

وكان تشافي هيرنانديز قد أكد رحيله عن برشلونة بنهاية الموسم الجاري.

ووفقا لصحيفة «ريليفو» الإسبانية، يحظى ميكيل أرتيتا بإعجاب خوان لابورتا رئيس برشلونة، والبرتغالي ديكو المدير الرياضي للفريق.

أضافت الصحيفة الإسبانية أن برشلونة حدد عدة بدائل في حالة فشل الاتفاق مع أرتيتا، أبرزهم هانز فليك، المدير الفني السابق لبايرن ميونيخ ومنتخب ألمانيا، وتوماس توخيل، المدير الفني الحالي للبايرن، والمقرر رحيله بنهاية الموسم الجاري، وروبرتو دي زيربي، المدير الفني لبرايتون الإنجليزي.


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