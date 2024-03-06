وول ستريت جورنال: نيكي هيلي ستنسحب من السباق الرئاسي الأمريكي

ذكرت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأمريكية، نقلا عن أشخاص مطلعين، الأربعاء، أن المرشحة الجمهورية نيكي هيلي، تعتزم تعليق حملتها للانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري، مما يعني ترك دونالد ترامب مرشحا وحيدا عن الحزب.

ويتوقع أن تعلن هيلي، قرارها في خطاب ستلقيه الأربعاء، في مدينة شارلستون، عاصمة ولاية كارولاينا الجنوبية التي كانت حاكمتها.

وحققت نيكي هيلي، أول فوز لها على الرئيس السابق ترامب، الإثنين الماضي، في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري بالعاصمة واشنطن.

وشهدت 15 ولاية ومنطقة أمريكية انتخابات تمهيدية في إطار «الثلاثاء الكبير»، الذي يعتبر محطة حاسمة في السباق إلى انتخابات عام 2024، وفاز ترامب في 14 من هذه الولايات مقابل انتصار وحيد لهيلي.