تقارير رسمية: حريق بشركة تعدين غربي روسيا بعد هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية

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أفادت تقارير رسمية اليوم الأربعاء، باندلاع حريق في خزان نفط بشركة تعدين تقع في منطقة كورسك غربي روسيا، وذلك بعد هجوم شنته طائرة مسيرة أوكرانية.

وقال حاكم كورسك، رومان ستاروفويت، على قناته على منصة "تليجرام" إن الحادث لم يسفر عن وقوع إصابات، وإن فرق الإطفاء تقوم حاليا بمكافحة النيران.

ويتبع مصنع إنتاج الحديد الخام المقام في مدينة زيليزنوجورسك شركة "ميتالوإنفست" التي يملكها الملياردير الروسي، أليشير عثمانوف، وهو مدرج على قوائم العقوبات الدولية.

وقالت الشركة إن الحريق لم يؤثر على العمليات المستمرة في المصنع.

وبالإضافة إلى منطقة كورسك، أبلغت منطقتا فورونيج وبيلجورود الروسيتان المجاورتان، أيضا عن تعرضهما لهجمات أوكرانية بطائرات بدون طيار. وبحسب المعلومات الرسمية، فقد اعترضت قوات الدفاع الجوي الطائرات المسيرة.

وذكرت كييف صباح اليوم الأربعاء، أنه خلال الليلة الماضية، تم إطلاق 42 طائرة مسيرة على أوكرانيا، وتم اعتراض 38 منها.