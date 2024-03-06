وزير الاقتصاد الألماني يزور واشنطن لبحث سياسات المناخ وواردات الغاز الطبيعي المسال الأمريكي

يتوجه اليوم الأربعاء وزير الاقتصاد الألماني روبرت هابيك إلى الولايات المتحدة لإجراء محادثات بشأن سياسات مكافحة التغير المناخي وواردات بلاده من الغاز الطبيعي المسال الأمريكي.

ويعتزم هابيك وهو أيضا نائب المستشار الألماني اللقاء مع سياسين ورجاء أعمال في واشنطن ونيويورك وشيكاغو. وهذه هي الزيارة الثالث لزعيم حزب الخضر الألماني إلى الولايات المتحدة منذ توليه وزارة الاقتصاد.

وقالت وزارة الاقتصاد إن الرحلة ستركز على قضايا الطاقة والتغير المناخي خاصة في ضوء الأزمات الجيوسياسية الراهنة. وتستهدف الزيارة تعزيز العلاقات الاقتصادية بين برلين وواشنطن على المدى الطويل وتشجيع التعاون في مجال التكنولوجيا.

يأتي ذلك في حين دعت منظمة العمل البيئي الألمانية غير الهادفة للربح وزير الاقتصاد إلى الموافقة على الحد من واردات الغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة إلى أدنى درجة ممكنة ووقف أعمال البناء في محطات استقبال شحنات الغاز المسال في ألمانيا.

وتحصل ألمانيا على حوالي 80% من وارداتها من الغاز المسال من الولايات المتحدة. لكن قرار إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن الأخير الخاص بتصدير الغاز أثار بعض المخاوف بشأن مستقبل إمدادات الغاز المسال الأمريكية.

وأعلنت الإدارة الأمريكية في يناير الماضي تعليق إصدار أي تراخيص جديدة لتصدير الغاز المسال حتى تتمكن من دراسة تأثيرات هذه الصادرات على أسعار الطاقة وأمن الطاقة والبيئة.

ويشمل التعليق كل مشروعات تصدير الغاز إلى الدول التي لا ترتبط معها الولايات المتحدة باتفاق تجارة حرة، بما في ذلك الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي. ولكن البيت الأبيض قال إن هذا القرار لن يؤثر على قدرة الولايات المتحدة على مواصلة توريد الغاز المسال إلى حلفائها على المدى القريب.

تستمر زيارة الوزير الألماني للولايات المتحدة حتى السبت المقبل.