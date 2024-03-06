حصيلة جديدة لقتلى جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي وفاة جندي متاثرا بإصابته خلال القتال في جنوب قطاع غزة اليوم الأربعاء، لترتفع حصيلة القتلى من الجنود في الهجوم البري ضد حركة حماس إلى 247.



وقال الجيش إن 12 جنديا آخرين قد أصيبوا، من بينهم خمسة حالاتهم خطيرة، وهم ثلاثة من لواء الكوماندوز واثنان من وحدة عوكيتس، في نفس المعركة ضد عناصر حماس، بحسب صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"في موقعها الإلكتروني.



وأضاف أنه في حادث منفصل في جنوب غزة، أصيب جندي آخر من لواء الكوماندوز بجراح خطيرة.



ولليوم الـ152 على التوالي، تشن إسرائيل حربا واسعة النطاق على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد ما يزيد على 30 ألف فلسطيني، أغلبهم من النساء والأطفال.