الكشف على 872 مواطنا ضمن قافلة بقرية عبدالسلام عارف في البحيرة

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نظمت مديرية الصحة بمحافظة البحيرة برئاسة الدكتور هاني جميعة، من خلال إدارة القوافل الطبية العلاجية بالمديرية، قافلة طبية مجانية بقرية عبد السلام عارف بالتحرير على مدار يومين، تم خلالها الكشف على 872 مواطنًا مجانا من خلال وجود 8 عيادات طبية.

وتنوعت أعمال القافلة ما بين الكشف الطبي في التخصصات المختلفة: (عيادتا الباطنة 225 - عيادة الأطفال 225 - الجراحة 108 - النساء 96 - تنظيم الأسرة 25 - العظام 140 - الأسنان 53)، وصرف الدواء من خلال صيدلية القافلة بالمجان.

وأشار إلى وجود معملي دم وطفيليات وجهاز أشعة، ووجود سونار بعيادتي النساء وتنظيم الأسرة، وعيادة الكشف المبكر للضغط والسكر، ووجود لجنة لعمل التقارير العلاجية على نفقة الدولة.

وكشف عن تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين على القافلة.