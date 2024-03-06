مستشار أبو مازن: 4 أولويات تحرك القيادة الفلسطينية أولها وقف العدوان بأي ثمن

قال محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن، إن هناك أولويات محددة تهيمن على وعي القيادة الفلسطينية وتحركاتها وتوجهاتها.



وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، مساء الأربعاء، أنّ أولوية القيادة الفلسطينية تتمثل في وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة بأي ثمن وأي شكل.



وأوضح أن القيادة الفلسطينية تدعم الجهود المصرية والقطرية والدولية الرامية إلى التوصل لأي نوع من الهدنة بما يضمن وقف العمليات العدوانية والعسكرية التي تفاقم أزمة المواطنين في غزة.



وأشار إلى عمليات القتل بالقذائف والصواريخ الإسرائيلية وكذلك بالمجاعة والأمراض والأوبئة وانعدام الأمن الغذائي.



وذكر أن هناك أربع أولويات أساسية يتم التحرك على أساسها، أولها وقف العدوان على كل الأراضي الفلسطينية.



وأوضح أن الأولوية الثانية تمكن في وقف مسلسل التهجير التي تحاول إسرائيل فرضها على الفلسطينيين في غزة، كما حدث من الشمال للجنوب، ثم حديث عن عملية برية في رفح يمكن أن تؤدي إلى هجرة المواطنين هربًا من العدوان وهو ما ترمي إليه إسرائيل.



وأكد أنه من أجل تحقيق ذلك، تأتي الأولوية الثالثة وهي ضمان إمداد قطاع غزة بكل الاحتياجات الأساسية التي يحتاجها المواطنون من مأكل ومشرب ومسكن ومأوى ودواء وكهرباء ووقود وغير ذلك من متطلبات الحياة.



وأفاد بأن الأولوية الرابعة تتمثل في حل القضية الفلسطينية عبر إنهاء الاحتلال وضمان قيام دولة فلسطينية مستقلة تضمن إنهاء الصراع وحماية الشعب الفلسطيني.