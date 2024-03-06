الأونروا: مخاوف كبيرة من انتقال المجاعة من شمال قطاع غزة إلى جنوبه

عبّر المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) عدنان أبو حسنة، عن مخاوف كبيرة من انتقال المجاعة من شمال قطاع غزة إلى جنوبه.



وأضاف خلال مقابلة مع قناة القاهرة الإخبارية، مساء الأربعاء، أن عدد شاحنات المساعدات التي دخلت قطاع غزة في شهر فبراير هو نصف ما دخل في شهر يناير.



وأوضح أن هذا الانخفاض جاء على الرغم من قرار محكمة العدل الدولية بزيادة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.



ولفت إلى انتشار كبير للأمراض المعوية والالتهابات الصدرية، بالإضافة إلى الكبد الوبائي الذي يتم تسجيله حاليا في الحالات على الرغم من غزة لم تكن تعرفه من قبل.



ونوه بأنه قبل ثلاثة أيام، كانت مخازن الأونروا فارغة تماما، حيث تم توزيع آخر 8500 سلة غذائية على بعض مراكز الإيواء، لكن دخلت بعد ذلك بعض الشاحنات.



وشدد على أن الأوضاع في غزة خطيرة للغاية، لكنّه أكّد مواصلة وكالة الأونروا العمل رغم الخطر الشديد، حيث استشهد 162 موظفًا بالوكالة وهو أمر غير مسبوق عل مستوى الأمم المتحدة.