أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسوان انقطاع المياه عن مناطق (حي غرب ووسط، وحي شرق ماعدا عمارات الصفوة، والبشير، والنجاجرة غربب، وقرى الكفور ما عدا سبيل مكي، وقرى حجازة ما عدا نجع العرب، وقرى العتمور قبلي ما عدا أجزاء من قرية العتمور قبلي، وقرى العباسية)، اعتباراً من الساعة 6 من مساء الجمعة، 8 مارس، حتى الساعة 11.30 مساء اليوم نفسه.

وأرجعت الشركة، في بيان اليوم، الانقطاع نظرا لتنفيذها أعمال إحلال وتجديد محطة مياه شرب كوم أمبو.

وأهابت الشركة بأصحاب المخابز والمستشفيات بالأماكن المشار إليها تدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، ووتدبير سيارات مياه صالحة مجانا بالمناطق المتأثرة وفي حالة طلبها يرج الاتصال بالخط الساخن ۱۲۵، وفق البيان.