أكد الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء على خطوات تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، إثر تكثيف الدولة جهودها على تحقيق التنمية الشاملة في سيناء.

وأوضح محافظ شمال سيناء، أن التنمية تتحقق من خلال مشروعات ضخمة، تنوعت بين الزراعية والبنية التحتية والوحدات السكنية، بالإضافة إلى تحقيق فرص عمل حقيقية تضع مصر على خريطة التنمية، وتعمل جميع أجهزة الدولة على إتمام المشروعات القومية.

وقال شوشة، إن هذه المشروعات هى لإعطاء دفعة قوية لحركة النشاط الاقتصادى، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وزيادة فرص العمل للشباب، وتحقيق التوازن الاقتصادى، وتقليص نسبة البطالة والحد من الفقر، وإقامة مجتمعات عمرانية متكاملة ومن ثم إعادة توزيع السكان وانتشارهم.

وأشار عبد الفضيل شوشة، إلى أنه تم البدء بمجمعات الرخام، ومصنع العريش للأسمنت وغيرها من المشروعات الكبرى، ومن المخطط خلال المرحلة المقبلة إقامة مشروعات ومصانع، مستعرضًا تخطيطا للمنطقة الصناعية الجديدة في مركز ومدينة الحسنة التي ستخدم على كل المنطقة التي سيتم إنشاؤها.

جاء ذلك خلال زيارة محافظ شمال سيناء لمركز الحسنة، بحضور اللواء أسامة الغندور سكرتير عام محافظة شمال سيناء، مرزق رزيق سالم نائب رئيس مركز ومدينة الحسنة، ومحمد أحمد المغربي سكرتير عام المركز والمدينة، وليد المنسي مساعد رئيس المركز والمدينة لشؤون التجمعات التنموية، وممثلي وزارة التنمية المحلية والتخطيط وممثلى هيئة التنمية الصناعية، ووكلاء وزارة مديريات الخدمات بالمحافظة ، ومديري الإدارات الخدمية والقيادات الشعبية والتنفيذية بقرية بغداد بتجمع الكيلو 61 التنموى.