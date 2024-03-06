استشهاد طفلة فلسطينية في مجمع الشفاء الطبي نتيجة سوء التغذية

أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الأربعاء، استشهاد طفلة تبلغ من العمر 15 عاما، في مجمع الشفاء الطبي نتيجة سوء التغذية والجفاف.

وأشار المتحدث باسم وزارة الصحة الفلسطينية في غزة الدكتور أشرف القدرة، إلى ارتفاع حصيلة ضحايا سوء التغذية والجفاف في القطاع إلى 18 شهيدًا.

ونوه في تصريحات نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، صباح الأربعاء، أن المجاعة شمال غزة وصلت مستويات قاتلة، وخاصة للأطفال والحوامل والمرضى المزمنين.

وحذر من أن «المجاعة تتعمق وستحصد آلاف المواطنين؛ إذا لم يتم وقف العدوان والدخول الفوري للمساعدات الإنسانية والطبية»، قائلًا إن «الاحتلال الإسرائيلي يتعمد ارتكاب مجازر مروعة ومتتالية ضد آلاف البطون الجائعة شمال غزة».

وطالب المجتمع الدولي باستخدام كل أدوات الضغط لضمان الوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي، مناشدًا الأمم المتحدة اتخاذ إجراءات عاجلة لمنع الكارثة الإنسانية والصحية، خاصة في شمال غزة.

ونشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، صباح اليوم الخميس، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى، جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ152 على قطاع غزة.

وقالت الوزارة في بيان عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، إن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب خلال الـ24 ساعة الماضية، 9 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة؛ راح ضحيتها 86 شهيدًا و113 إصابة.

ولفتت إلى ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي إلى 30 ألفًا و717 شهيدًا، و72 ألفًا و156 إصابة.

ونوهت أن عددًا من الضحايا لازال تحت الركام وفي الطرقات؛ يمنع الاحتلال وصول طواقم الإسعاف والدفاع المدني إليهم.

وأشارت إلى أن «️الاحتلال الإسرائيلي تعمد قتل 348 كادرًا صحيًا واعتقال 269 آخرين، على رأسهم مدراء مستشفيات بخان يونس وشمال غزة.