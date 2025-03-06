 رانيا محمود ياسين: اتغدر بيا من ناس أبويا وقف جمبهم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رانيا محمود ياسين: اتغدر بيا من ناس أبويا وقف جمبهم

مصطفى الجداوي
نشر في: الخميس 6 مارس 2025 - 2:11 ص | آخر تحديث: الخميس 6 مارس 2025 - 2:11 ص

قالت الفنانة رانيا محمود ياسين إن والدها، لن يتكرر، وكانت علاقته طيبة بجميع أفراد الوسط الفني.

وكشفت رانيا خلال لقائها في برنامج "أوضة ضلمة"، الذي تقدمه الإعلامية إنجي هشام على شاشة "هي":عن فترة الغدر التي تعرضت لها، قائلةً: "حسّيت إنّي اتغدرت من ناس وقفت جنبهم وأبويا وقف جنبهم".

وأضافت "بيطلعوا يتكلموا في البرامج عن قد إيه محمود ياسين وقف جنبهم، وإنهم عارفين إنّي شاطرة جدًا كممثلة ومتميزة، فالمفروض يجري عليّا أول ما يعمل حاجة، ويتقال ده دين ليا لوالدك، لكن في الحقيقة، لما بتساعد حد، المفروض ده يكون إضافة ليك، لكن في الآخر بيطلع مجرد كلام وبس".

وأشارت رانيا محمود ياسين إلى تعلقها بأبنائها بشكل كبير، مؤكدةً أنهم يمثلون نقطة ضعفها.

 

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