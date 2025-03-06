الولايات المتحدة: تحقيق خطوة إيجابية مع أوكرانيا قد تليها أخرى مماثلة مع روسيا

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أعلنت الإدارة الأمريكية حدوث تقدم في إصلاح العلاقات مع أوكرانيا والتحرك نحو إنهاء محتمل للحرب بين كييف وموسكو.

وقال مستشار الأمن القومي الأمريكي مايك والتز لشبكة فوكس نيوز: "اعتقد أننا نسير في اتجاه إيجابي".

وكان والتز قد تحدث هاتفيا مع مدير مكتب الرئيس الأوكراني، أندريه يرماك.

وأكد أيضا يرماك والرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي دخل في مشادة عنيفة مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الجمعة، حدوث المكالمة.

وأوضح والتز أنهم بصدد التحدث حاليا مع الأوكرانيين بشأن "مكان، وتاريخ، وفريق التفاوض" لعقد اجتماع جديد.

وأضاف أنه يجرى أيضا مناقشة "إجراءات لبناء الثقة" يمكن بعدها عرضها على الجانب الروسي "لاختبار" كيفية تفاعلهم.

وتابع والتز: "تحققت خطوة إيجابية للأمام أمس واليوم، وسنقوم بالتفاوض من أجل هذا السلام."

وقال يرماك إنه تم مناقشة خطوات نحو إقامة "سلام عادل ودائم"، وجرى أيضا تبادل للآراء حول القضايا الأمنية وتنسيق العلاقات الثنائية.