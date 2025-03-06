قال حازم قاسم، المتحدث باسم حركة حماس، إن الحركة تقدر عقد القمة العربية في هذا التوقيت الحساس، كما تُقدر دور مصر في ترتيب القمة العربية في القاهرة.

وأضاف خلال تصريحات لـ «العربية»، أن حماس «لديها موقف إيجابي مما تم طرحه من قبل كل الزعماء العرب الذين رفضوا التهجير والتوطين».

وتابع: «أبدينا موافقة على ما طرحته مصر من إعادة إعمار قطاع غزة دون تهجير أهلنا، ووافقنا على ما طرحته مصر سابقًا وما أعلنته القمة من ضرورة دعم لجنة الإسناد المجتمعي، التي تؤيدها حماس بشكل واضح رغم أنها ليست جزءًا من الترتيبات».

وأوضح أن «حماس جاهزة لأي ترتيبات في قطاع غزة؛ لا تكون جزءا منها، طالما أن هذه الترتيبات تتم بتوافق وطني»، مؤكد أن: «حماس لا تريد أن تكون في أي جزء من ترتيبات قادمة لقطاع غزة طالما أن هذه الترتيبات تتم بتوافق وطني وقادرة على إعادة إعمار القطاع».

وواصل: «كنا نقول أنه ليس من الضروري أن تكون حماس جزءا منها، الأن نقول حماس لا تريد أن تكون في ترتيبات تحكم مستقبل قطاع غزة في المرحلة القادمة طالما أن ذلك سيتم بوفاق وطني».

وأشار إلى موافقة الحركة على لجنة الإسناد المجتمعي التي أعلنت عنها مصر قبل أشهر بـ «شكل مباشر وواضح»، مؤكدا أن «الحركة أبلغت الأشقاء في مصر بموقفها، وقبل ذلك اقترحت تشكيل حكومة تكنوقراط موحدة للضفة الغربية وقطاع غزة؛ لن تكون حماس جزءا منها».

وأكد أن حماس أبدت مرونة كبيرة في كل الترتيبات المتعلقة بالوضع المقبل لقطاع غزة، وذلك من أجل مصلحة الشعب الفلسطيني، على أن تكون هذه الترتيبات بتوافق وطني.

واختتم قائلا إن «نزع السلاح يرتبط بإنهاء الاحتلال وإقرار حقوق الشعب الفلسطيني»، مضيفا أن «في حال إقامة دولة فلسطينية؛ يصبح موضوع السلاح خاضعا للوفاق والترتيب الوطني؛ ولكن ليس قبل انتهاء الاحتلال».