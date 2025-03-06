مقتل 6 في غارة جوية روسية على أوكرانيا

ذكر مسئولون في أوكرانيا، اليوم الخميس، أن روسيا شنت غارة جوية أخرى على أوكرانيا الليلة الماضية، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص.

وأفادت السلطات، بأن هجوما على فندق يقع في مدينة "كريفي ريه" الصناعية في جنوب شرق البلاد، أسفر عن مقتل 4 أشخاص.

وعلى صعيد متصل، كتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الذي ولد في "كريفي ريه"، على منصة "تليجرام"، أن هناك أكثر من 30 شخصا أصيبوا في الهجوم.

وكانت تقارير، أفادت قبل ذلك بقليل، بأن متطوعين يعملون مع إحدى المنظمات الإنسانية كانوا سجلوا دخولهم إلى الفندق، ولكنهم نجوا من الهجوم بحسب التقارير.

وقال حاكم المنطقة سيرجي ليساك، عبر "تليجرام"، إن ثمة أضرار لحقت بـ14 مبنى سكنيا متعدد الطوابق، ومكتب بريد، بالإضافة إلى نحو 20 سيارة و12 متجرا.

وكانت تقارير أولية، أفادت بمقتل شخصين وإصابة 7 آخرين.

ولا يمكن التحقق من المعلومات الواردة من منطقة الحرب، من مصدر مستقل.

كما أسفرت الغارات الجوية على مناطق سومي وخاركيف وأوديسا في الليلة نفسها، عن مقتل شخصين وإصابة 3 آخرين.