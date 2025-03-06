وزير الخارجية الأمريكي: النزاع في أوكرانيا حرب بالوكالة بين الولايات المتحدة وروسيا

قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو إن النزاع في أوكرانيا هو عبارة عن حرب بالوكالة بين الولايات المتحدة وروسيا، مؤكدا ضرورة وضع حد لهذا النزاع.

وأوضح روبيو في مقابلة مع قناة "فوكس نيوز" Fox News، "هذه حرب بالوكالة بين قوتين نوويتين: الولايات المتحدة التي تدعم أوكرانيا، وروسيا. ولا بد من وضع حد لها، حيث ساد الاعتقاد في السابق لدى كييف والكونغرس الأميركي، وبعض الدول أنه بمجرد تزويد أوكرانيا بكل ما يلزم وما هي بحاجة إليه، سيكون أمرا كافيا. إلا أن هذا السلوك لا يعتبر استراتيجية".

وأكد روبيو أن أوكرانيا ستستغرق جيلا كاملا حتى تتعافى.

وكان الرئيس دونالد ترامب أمر مؤخراً بتجميد المساعدات العسكرية الأميركية لأوكرانيا في أعقاب المشادة العلنية التي وقعت بينه وبين نظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في المكتب البيضاوي، وتابع وقائعها العالم أجمع.

وقال مسؤول بالبيت الأبيض: "نحن نجمّد ونراجع مساعداتنا للتأكد من أنها تساهم في التوصل إلى حلّ يوقف الحرب بين موسكو وكييف.

وإثر مشادة كلامية بين الرئيس الأمريكي والأوكراني علق الرئيس الأمريكي المساعدات العسكرية الأميركية الحيوية للجيش الأوكراني منذ بدء الحرب الروسية الواسعة ي أوكرانيا قبل أكثر من ثلاث سنوات.



