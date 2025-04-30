تعزيزات عسكرية كبيرة تصل إلى أشرفية صحنايا بريف دمشق

أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» بوصول تعزيزات إدارة الأمن العام إلى محيط أشرفية صحنايا بريف دمشق، لضبط الأمن واعتقال المجموعات الخارجة عن القانون.

وفي وقت سابق، أعلن المكتب الإعلامي بوزارة الصحة السورية، ارتفاع عدد الشهداء إثر استهدافات المجموعات الخارجة عن القانون للمدنيين وقوات الأمن في أشرفية صحنايا إلى 11 قتيلًا، إضافة إلى عدد من الإصابات.

مشاهد لتعزيزات إدارة الأمن العام التي وصلت إلى محيط أشرفية صحنايا بريف دمشق لضبط الأمن واعتقال المجموعات الخارجة عن القانون.#سانا pic.twitter.com/RHSMFe1YPo — الوكالة العربية السورية للأنباء - سانا (@SanaAjel) April 30, 2025

وأفاد مراسل تلفزيون سوريا، بأن الاشتباكات المسلحة تجددت فجر اليوم، في منطقة أشرفية صحنايا بريف دمشق، عقب هجوم شنته عناصر مسلحة على المدينة.

وقال تامر رفاعة، الممثل عن المجتمع المحلي في أشرفية صحنايا، لتلفزيون سوريا، إن المهاجمين فصائل غير معروفة الانتماء، مناشدا الحكومة السورية التدخل لفض الاشتباكات في المدينة.

وأكدت مصادر خاصة لتلفزيون سوريا أنه لا صحة للأنباء المتداولة بشأن مقتل 8 أشخاص نتيجة استهداف سيارة في محيط بلدة أشرفية صحنايا بريف دمشق. وأوضحت المصادر أن المعلومات التي تم تداولها عبر بعض الصفحات المحلية مبالغ فيها وغير دقيقة.

وجاء ذلك بعد ساعات من اشتباكات متقطعة في أشرفية صحنايا يوم أمس الثلاثاء، حيث أعلن الأمن العام فرض حظر للتجوال.



