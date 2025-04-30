الجامعة العربية تبحث خطة الانطلاق الرسمية لمرصد تنمية المرأة اقتصاديا

شهدت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، اليوم الأربعاء، اجتماعا رفيع المستوى على مستوى المندوبين الدائمين لمناقشة خطة الانطلاق الرسمية للمرصد العربي لتنمية المرأة اقتصاديا، بحضور السفيرة الدكتورة هيفاء أبو غزالة الأمين العام المساعد للجامعة العربية ورئيس قطاع الشئون الاجتماعية، ونورة السويدي الأمين العام للاتحاد النسائي العام بالإمارات.

وقالت السفيرة أبو غزالة إن جامعة الدول العربية تضع قضية التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة كأحد أولوياتها الإقليمية كونه أداة رئيسية لدعم القضايا التنموية المختلفة ذات الصلة مثل نظم الحماية الاجتماعية، والأمن الغذائي، وتحقيق السلم والأمن، فمجال التمكين الاقتصادي للنساء من بين أهم المداخل الأساسية لإرساء المساواة.

وأضافت أبو غزالة خلال كلمتها أن تكافؤ المشاركة الاقتصادية بين الجنسين يعتبر من الروافد الرئيسية للتقدم الاقتصادي على المستويات الوطنية، وفي هذا السياق، اتخذت جامعة الدول العربية عدداً من الخطوات لإغلاق الفجوة الاقتصادية بين الجنسين باعتبارها أحد الأولويات الإقليمية من خلال تبني رؤية إقليمية تسعى إلى التمكين الاقتصادي والاجتماعي والمؤسسي والسياسي والقانوني للمرأة العربية تمثلت في اعتماد الإعلان الوزاري حول " الإنصاف والتكافؤ بين الجنسين من أجل استدامة تنموية وبيئية :" أجندة تنمية المرأة العربية (2023-2028) على مستوى القمة العربية.

وأشارت إلى قيام الأمانة العامة بإعداد إطاراً استراتيجياً ودعمته بوضع خطة عمل تنفيذية للبرنامج الإقليمي للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في المنطقة العربية للأعوام (2025-2028) تنفيذاً لهذه الرؤية، وسيتم عرض الاطار الاستراتيجي وخطة عمل التنفيذية على أعمال القمة العربية التنموية: الاقتصادية والاجتماعية في دورتها العادية الخامسة المزمع عقدها ببغداد في مايو المقبل.

كما أوضحت أن ضمن محاور خطة العمل التنفيذية هو "بناء القدرات وإتاحة المعلومات لرائدات الأعمال لتمكينهن من الدخول إلى أسواق جديدة" من خلال إعداد وتصميم منصة إليكترونية توفر لهم الأدوات اللازمة، كذلك من ضمن الأنشطة المدرجة على خطة العمل التنفيذية "إنشاء منصة إليكترونية لدعم النساء من خريجات العلوم والهندسة والتكنولوجيا والرياضيات (STEM) للحصول على فرص عمل لاسيما في المجالات الخضراء. خاصة وأن المنطقة العربية بها نسبة مرتفعة من خريجات العلوم والتكنولوجيا مقارنة بالمناطق الجغرافية الأخرى في العالم وهو ما نعتبره رأس مال بشري نسعى نحو الاستفادة من قدراته من خلال ضمان المشاركة الفعالة والآمنة في سوق العمل لخريجات تلك المجالات فلا زالت المنطقة العربية تمثل معدل متدني لمشاركة المرأة في سوق العمل بين المناطق الجغرافية المختلفة في العالم حيث بلغت حوالي 19.5 % بحسب تقديرات منظمة العمل الدولية لعام 2023، مشيرة إلى تأثر النساء في عدد من الدول العربية بالأنواع الثلاث من الفقر سواء فقر الدخل، أو فقر القدرات أو فقر الفرص لاسيما في ظل التحديات التي تؤثر على عدد من الدول العربية جراء الحروب والنزاعات المسلحة والاحتلال الإسرائيلي. إلا أن التقدم المحرز في مؤشرات التعليم والصحة للمرأة يمثل فرصة جيدة لعدم استمرار تدني معدل مشاركة المرأة في سوق العمل.

ويأتي هذا الاجتماع في إطار دعم العمل العربي المشترك وتعزيز دور المرأة في تحقيق التنمية المستدامة، حيث تعمل جامعة الدول العربية، بمشاركة فاعلة من الدول الأعضاء، على تفعيل الآليات الإقليمية التي تدعم التمكين الاقتصادي للمرأة.