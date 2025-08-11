مقتل شخصين في هجوم بمسيرة أوكرانية على مدينة تولا بغربي روسيا

قتل شخصان وأصيب ثلاثة آخرون في هجوم بطائرة مسيرة أوكرانية على منشأة مدنية في مدينة تولا غربي روسيا ، بحسب ما نقلته وكالة تاس الروسية للأنباء عن السلطات المحلية يوم الأحد.

وتم نقل الجرحى إلى المستشفى بدرجات متفاوتة من الإصابات. وبحسب ما ورد، دمرت وحدات الدفاع الجوي الروسية 11 طائرة مسيرة مساء الأحد.

كما أفادت وكالة تاس بإسقاط عشرات الطائرات المسيرة في مناطق روسية مختلفة يوم الأحد. وقال حاكم المنطقة إن حطام طائرة مسيرة أسقطت في بريانسك أصاب امرأة.

وتتصدى أوكرانيا لغزو روسي واسع النطاق لأكثر من ثلاث سنوات.

وفي إطار جهودها الدفاعية، شنت أوكرانيا هجمات متكررة على أهداف داخل روسيا، بهدف تعطيل طرق الإمداد للجيش الروسي وإضعاف صناعة النفط لديها. ومع ذلك، فقد تعرض المدنيون أيضا لضربات متكررة في الهجمات.

ومع ذلك، فإن العواقب على الجانب الروسي من الحدود صغيرة نسبيا مقارنة بالعدد الكبير من الضحايا والدمار الهائل الذي تسببت فيه الهجمات الروسية على أوكرانيا.