حماس تنعى طاقم الجزيرة وأنس الشريف: ذكراك ستبقى حتى تحرير الأقصى

نعت حركة المقاومة الفلسطينية حماس، شهداء الصحافة من طاقم قناة الجزيرة الإخبارية، الذين ارتقوا في قصف صهيوني استهدفهم في مدينة غزة.

وقالت في بيان نشرته عبر قناتها على تليجرام، قبل قليل: «تقبّل الله الشاهد الشهيد أنس الشريف ورفاقه محمد قريقع، وإبراهيم ظاهر، ومؤمن عليوة، ومحمد نوفل، الذين بلّغوا الرسالة، ونقلوا المعاناة ووحشية العدو بالصوت والصورة»، مؤكدة أنهم «أدّوا أمانة الكلمة، ودفعوا دماءهم ثمنا لنقل الحقيقة».

وشددت أن «الحركة الصحفية الفلسطينية تسجّل حضورها في صفوف النضال المتقدّمة، وفي ميادين القتال ومواكب الشهداء الأبرار، منذ احتلال فلسطين، من غسان كنفاني، وكمال عدوان، وكمال ناصر، وشيرين أبو عاقلة، وغيرهم الكثير من حُرّاس الحقيقة الفلسطينية».

واختتمت بيانها: «سنفتقد صوتك يا أنس، وسنفتقد تغطياتك وصورك، وتغطيات وصور زملائك الذين استشهدوا جراء جريمة صهيونية موصوفة، سنفتقدك يوم يُهزم عدونا، عدو الإنسانية والحقيقة، أمّا اسمك وذكرك فستبقى حاضرة بقوّة، منذ الآن وحتى تحرير الأقصى».

وأفاد مجمع الشفاء الطبي بغزة، استشهاد الصحفيين أنس الشريف ومحمد قريقع جراء قصف إسرائيلي على خيمتهما، فيما ذكرت قناة الجزيرة بأن القصف الإسرائيلي استهدف خيمة للصحفيين أمام البوابة الرئيسية لمجمع الشفاء الطبي، كان يستخدمها الصحفيون كنقطة لتغطية الأخبار من المستشفى الذي يؤوي آلاف النازحين.

وكان جيش الاحتلال قد شن حملة تحريض واسعة النطاق على الصحفيين في غزة، وتحديدًا أنس الشريف، علمًا بأن عشرات الصحفيين استشهدوا خلال الحرب الإسرائيلية على غزة.