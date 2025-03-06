أعلنت وزارة الأوقاف عن افتتاح 36 مسجدًا في 16 محافظة، غدًا الجمعة، تشمل 33 مسجدًا تم إحلالها وتجديدها بالكامل، و3 مساجد تمت صيانتها وتطويرها.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي المساجد التي تم افتتاحها منذ يوليو 2024 حتى الآن بلغ 1162 مسجدًا، منها 803 مساجد إحلال وتجديد، و359 مسجدًا صيانةً وتطويرًا. كما أكدت أن إجمالي المساجد التي تم إحلالها وتجديدها وصيانتها منذ يوليو 2014 بلغ 13,243 مسجدًا، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 22 مليارًا و238 مليون جنيه.

المساجد الجديدة المقرر افتتاحها

محافظة الوادي الجديد

مسجد السبط الكبير – مدينة الخارجة (إحلال وتجديد)

مسجد الإمام الشافعي – مدينة الخارجة (إحلال وتجديد)



محافظة دمياط

مسجد الشهداء، كفر المنازلة – كفر سعد (إحلال وتجديد)



محافظة الجيزة

مسجد عمر بن الخطاب، قرية ميت القائد – مركز العياط (إحلال وتجديد)



محافظة الشرقية

مسجد الكبير، قرية ٦ أبو الهول – مركز صان الحجر (إحلال وتجديد)

مسجد عزبة القاضي، عزبة عطية الشرقي – مركز ههيا (إحلال وتجديد)

مسجد فاطمة الزهراء، قرية أولاد سيف – مركز بلبيس (إحلال وتجديد)

مسجد الفاروق عمر بن الخطاب، قرية الثابت، ميت ربيعة – مركز بلبيس (إحلال وتجديد)

مسجد أبو موافي، قرية الدميين – مركز فاقوس (إحلال وتجديد)



محافظة بني سويف

المسجد الكبير، حي الأزهر، الحي الخامس، شرق النيل – بندر بني سويف (إنشاء جديد)



محافظة أسيوط

مسجد عبد المجيد سعيد، قرية الحما – مركز منفلوط (إحلال وتجديد)

مسجد طارق بن زياد، قرية بني رافع – مركز منفلوط (إنشاء جديد)

مسجد عباد الرحمن، ترعة المحيط، قرية بني رافع – مركز منفلوط (إنشاء جديد)



محافظة كفر الشيخ

مسجد التوحيد، قرية الخبي– مركز الرياض (إحلال وتجديد)

مسجد العياش الشرقي، قرية العياش- مركز بلطيم (إحلال وتجديد)

مسجد جامع، قرية قومسيون– مركز مطوبس (إحلال وتجديد)



محافظة سوهاج

مسجد الغفور الرحيم، نجع العرب، قرية الغريزات– مركز المراغة (إنشاء جديد)

مسجد آل يوسف، منطقة الشيخ الشرقاوي، قرية إدفا- مركز سوهاج (إنشاء جديد)



محافظة البحيرة

مسجد عبود التليتي، قرية البستان – مركز الدلنجات (إحلال وتجديد)

مسجد الهداية، عزبة بولاد الصغرى، قرية أريمون – مركز المحمودية (إحلال وتجديد)



محافظة مطروح

مسجد بلال بن رباح، علم الروم – مطروح (إنشاء جديد)

مسجد أبو عبيدة بن الجراح، علم الروم – مطروح (إنشاء جديد)

مسجد عباد الرحمن، علم الروم – مطروح (صيانة)



محافظة الفيوم

مسجد الفار – مركز إبشواي (إحلال وتجديد)

مسجد مدين، قرية أبو كساه – مركز إبشواي (إحلال وتجديد)

مسجد وافي عبد العزيز، قرية أبو دنقاش، العجميين– مركز إبشواي (إحلال وتجديد)

مسجد العزبة، قرية النصارية، العجميين – مركز إبشواي (إحلال وتجديد)



محافظة أسوان

مسجد التوحيد المحمدي، قرية الكنوز – مركز دراو (إنشاء جديد)

مسجد التقوى، الحاج زيدان، الرمادي بحري – مركز إدفو (إنشاء جديد)



محافظة المنيا

مسجد أبو رشدان، قرية تندة– مركز ملوي (إحلال وتجديد)

مسجد الشيخ سليمان الكسراوي – بندر بني مزار (إحلال وتجديد)

مسجد الأهالي الكبير، قرية إتقا– مركز ملوي (إحلال وتجديد)

مسجد النور المحمدي، قرية نزلة البدرمان– مركز دير مواس (إحلال وتجديد)



محافظة الأقصر

مسجد الروضة، شارع طراد النيل، الضبعية – القرنة (إنشاء جديد)



محافظة السويس

مسجد العلوي، تل القلزم – حي السويس (صيانة)



محافظة المنوفية

مسجد الغربي، قرية منشأة عصام – مركز شبين الكوم (صيانة)



التزام الوزارة بتطوير المساجد

تؤكد هذه الافتتاحات جهود وزارة الأوقاف المستمرة في تعمير وتحديث المساجد، لتوفير بيئة مناسبة للمصلين في جميع أنحاء الجمهورية، في إطار استراتيجية إعمار بيوت الله -عز وجل- ماديًّا وروحيًّا وفكريًّا.



